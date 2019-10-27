مانشستر سيتي يضع شرطا صعبا للاستغناء عن ساني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تسعى لوضع حد لمطاردة فريق بايرن ميونخ الألماني لأحد نجوم الفريق. وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن ميونخ قضى الصيف الماضي يطارد ليروي ساني قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وأشارت إلى أن النادي البافاري يريد حاليًا التعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي. وأوضحت أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، لا يريد التخلي عن جيسوس وأبلغ إدارة النادي الإنجليزي بذلك. Advertisements ويرى غوارديولا أن جيسوس هو الخليفة المستقبلي للأرجنتيني سيرجيو أغويرو في هجوم مانشستر سيتي. وقدرت إدارة السيتي قيمة جيسوس بـ100 مليون إسترليني، لمنع بايرن ميونخ من الاستمرار في مطاردة اللاعب. يذكر أن بايرن ميونخ ليس من الأندية التي لديها استعداد لدفع أموال كثيرة للتعاقد مع لاعبين في الميركاتو.

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