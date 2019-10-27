الطيبة: اعتقال 8 مشتبهين بالتورط في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 8 مشتبهين، أبناء عائلة واحدة من الطيبة، إثر شجار أول من أمس الجمعة.

ووفقا للشرطة، استخدمت خلال الشجار مفرقعات وحجارة وزجاجات، واعتقل افراد الشرطة الذين وصلوا المكان المشتبهين بالتورط في الشجار وجرى تمديد اعتقالهم بالمحكمة.

وأسفر الشجار عن أضرار بالممتلكات والسيارات الخصوصية.

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ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس، تمديد اعتقال 7 مشتبهين ليوم آخر. وجرى اعتقال مشتبها آخر.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين (20 و29 و31 و35 و40 و42 و55 و67 عاما) فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الشجار.

يذكر أن الشرطة نفذت حملة تفتيش واسعة بالطيبة وضبطت أسلحة ومخدرات، وفقا لادعائها، واعتقلت عددا من المشتبهين.