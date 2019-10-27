أومتيتي يسبب صداعا دائما لإدارة برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي صامويل أومتيتي، بات يسبب صداعا دائما لمسؤولي فريق برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن أومتيتي يتعرض لإصابات مستمرة منذ صيف 2018 وحتى الآن.

وأشارت إلى أن مستوى أومتيتي في أول موسمين مع برشلونة، جعل الجماهير تعتقد أن الفريق حصل على بديل لكارليس بويول.

وأوضحت أن أومتيتي عانى من مشكلة مستمرة في ركبته اليسرى في آخر 12 شهرًا، حيث سبق أن خضع لعملية في هذا الموضع عندما كان عمره 17 عامًا.

وذكرت "ماركا" أن الجراحة التي أجراها أومتيتي حلت المشكلة على المدى القصير فقط، ولكنها بدأت تؤثر على المسيرة الاحترافية للاعب الآن.

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وكشفت أن أومتيتي رفض إجراء جراحة في الركبة بعد انتهاء موسم 2017–2018، وفضل مواصلة اللعب والتواجد مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا، ولم تظهر أي مشكلة له خلال هذه الفترة.

وقالت الصحيفة إن الأزمات بدأت تظهر في بداية موسم 2018–2019، حيث تعرض أومتيتي في أيلول/سبتمبر لإصابة من شأنها أن تبقيه بعيدًا عن المباريات لفترة كبيرة من الموسم.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت، لم يتمكن أومتيتي من لعب مباراتين متتاليتين مع برشلونة، والآن اللاعب يعاني من الإصابة أيضًا، ويثير الكثير من القلق حوله، خاصة أنه يتقاضى 7 ملايين يورو سنويًا.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنه من بين 190 مباراة رسمية لعبها برشلونة منذ وصول أومتيتي، شارك المدافع الفرنسي في 56 فقط، وهذا ما يجعل النادي يتأهب لاتخاذ قرار بشأن مصيره قريبا.