ترامب: البغدادي فجر نفسه بعدما حُشر في نفق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الأنباء المتواردة حول مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أميركية مساء أمس الإثنين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قدمت "'أعظم' زعيم إرهابي في العالم إلى العدالة. لقد قُتل أبو بكر البغدادي".

وزعم ترامب أن البغدادي مات وهو "يبكي ويصرخ"، بعد الهروب إلى نفق مُغلق.

وأضاف إن للبغدادي 11 طفلا "نُقلوا خارج المنزل وهم غير مصابين، لكن البغدادي أخذ معه ثلاثة من أطفاله الصغار أثناء محاولته الهرب إلى أسفل النفق. أشعل بعد ذلك سترة ناسفة وقتل أطفاله الثلاثة أيضا".

وقال إن البغدادي "كان رجلا مريضا ومنحرفا.. وكان شرسا وعنيفا ومات بطريقة شريرة وعنيفة".

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وشكر ترامب روسيا وتركيا، والنظام السوري، والعراق، والأكراد السوريين لـ"الدعم العيني الذي تمكنوا من تقديمه لنا"، كما شكل "مختصي المخابرات العظماء" والجيش الأميركي.

وأضاف: مات الكلب، مات كالجبان. أصبح العالم الآن مكان أكثر أمانًا".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة كانت تتبع البغدادي منذ عدّة أسابيع.

وأضاف: "لقد عاملتنا روسيا معاملة عظيمة.. كان العراق ممتازا. كان لدينا تعاون كبير حقا". مشيرا إلى أن تركيا كانت على علم بالهجوم أيضا.

وادعى أن القوات الأميركية قتلت العديد من مقاتلي التنظيم وأن العدد الدقيق سيتم تأكيده في الأيام المقبلة، موضحا أن الولايات المتحدة لم تفقد أي عنصر في العملية العسكرية.