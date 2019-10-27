شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن تفاصيل مقتل "البغدادي" والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" البغدادي. وقال ترمب في تصريحات "قتل البغدادي كان أولوية لإدارتي". وأشار إلى أن "البغدادي قتل مع عدد كبير من مرافقيه". وتابع "عثرنا على 11 طفل مع البغدادي و هم بحوزتنا الآن". وذكر أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة. Advertisements ولفت إلى أن "القوات الأميركية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا". ومضى" سنواصل تعقب من تبقى من تنظيم داعش في المنطقة". وشدد على أنه "تم التعرف على هوية البغدادي من خلال فحوصات الحمض النووي". وذكر الرئيس الأمريكي أن البغدادي كان مريضا و مختلا والآن انتهي أمره. وأوضح أن" البغدادي حاول الفرار و هو يبكي ويصرخ".

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