عاجل.. ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وقال ترامب إن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسمياً في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.