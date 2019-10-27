شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. هيئة رئاسة الانتقالي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

أكدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، على التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

مقدمة شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وصبرها للوصول لهذا الاتفاق من أجل إحلال السلام ، مثمنة أيضاً الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق.

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وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي والعسكري الذي تمارسة الحكومة اليمنية وبعض قياداتها لزرع الفتنة والمناطقية وإثارة الفوضى، والالتزام بالتهدئة التي توفر الظروف المناسبة لبدء في تنفيذ نتائج الحوار.

وأشادت الهيئة بدور الفريق التفاوضي الجنوبي الفاعل في الحوار ونتائجه التي تؤمن استمرار وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة فاعلة في المجالات كافة، وتفعيل أدواره القيادية لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات شعبنا في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس على أهمية وحدة الصف الجنوبي والتفاف شعب الجنوب حول قيادته الانتقالية الجنوبية ودعمها للمحافظة على منجزات شعبنا الجنوبي وتضحيات شهدائه التي تمسك بها وفده التفاوضي في الحوار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومواصلة السير على نفس النهج حتى استعادة الجنوب لدولته كاملة السيادة