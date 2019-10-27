شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قائد قوات التحالف بعدن يكرم أبو الشهداء الثلاثة ” المناضل يحيى الشوبجي” والان مع التفاصيل

كرم العميد الركن راشد الغفلي ابو محمد قائد قوات التحالف بعدن المناضل يحيى الشوبجي ابو الشهداء الثلاثة الذين سقطوا خلال تصديهم للحوثيين في جبهات شمال الضالع

ويأتي هذا استشعاراً بالمسؤولية وتواصلاً من التحالف العربي مع الفدائيين الجنوبيين الذي يقدمون تضحيات كبيرة في المعركة اليوم ضد المليشيات الحوثية والدفاع عن العروبة.

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وكان العميد الغفلي بحضور مدير امن عدن اللواء شلال شائع وفي لفتة إنسانية كريمة استقبل أبو الشهداء في مكتب التحالف بعدن.

معبرا له عن عظيم فخرة ببطولات أولاده الشهداء الثلاثة واسرة الشوبجي عامة داعيا المولى ان يسكنهم فسيح جناته.