ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في عملية اعتبرها "جريئة" نفذتها القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا.

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