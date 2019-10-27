الداخلية: مجموعة تنوي إضرام النار بخيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بحرقها

حذّرت وزارة الداخلية، الأحد، من نية مجموعة إضرام النار بخيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بحرقها. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك مجموعة من الاشخاص تنوي اضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك لحرف مسيرة التظاهر السلمي".



وكان مئات المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات قد نصبوا خيم الاعتصام بعد خروجهم لتظاهرات حاشدة منذ يوم الجمعة الماضي.

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