التربية توجه بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن إصدارها توجيهاً بفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام الرسمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد حسن في حديث لـ السومرية، إن "وزارة التربية وجهت مديرياتها بالحفاظ على سير العملية التربوية".
وأضاف حسن، أن "الدوام مستمر في المدارس ولا يوجد أي تعطيل أو إيقاف إجباري"، مبيناً أن "الوزارة وجهت مديرياتها بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام".
وكانت عدد من المدارس في بغداد، قد نظمت وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون في ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.
وأضاف حسن، أن "الدوام مستمر في المدارس ولا يوجد أي تعطيل أو إيقاف إجباري"، مبيناً أن "الوزارة وجهت مديرياتها بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام".
وكانت عدد من المدارس في بغداد، قد نظمت وقفات طلابية لمساندة المتظاهرين الذين يرابطون في ساحات التظاهر بعدد من محافظات البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.
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