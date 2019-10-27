سلسلة بشرية من جنوب لبنان للشمال دعما لمبادرة "وطن واحد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استجاب عدد كبير من اللبنانيين، الأحد، لدعوة نشطاء لتنظيم سلسلة بشرية من جنوب البلاد إلى شمالها ترسيخا لمبدأ "يد واحدة.. وطن واحد".

وبدأت مبادرة السلسلة البشرية "فردية" إلا أنها تحولت إلى عامة، بالتزامن مع اليوم الحادي عشر لتحركاتهم الشعبية.

وشبك آلاف الشباب والنساء والأطفال والطلاب أياديهم للمشاركة في السلسلة، التي تتطلب نحو 170 ألف مشارك.





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وبحسب الخريطة المحددة لبداية السلسلة فإن "نقطة الصفر" تتمثل في وسط بيروت، وتحديدا (ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح)، ثم تمتد إلى الرملة البيضاء، والدورة، وجل الديب، وضبيه، وذوق، والكسليك، وعمشيت/البترون، وطرابلس، وخلدة، والجيّه، وصيدا، وكفرمان، والنبطية وصور.

ورفع المشاركون في السلسلة البشرية الأعلام اللبنانية والورود، وهم يرتدون القمصان البيضاء في إشارة إلى سلمية ثورتهم، كما رددوا الهتافات المطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين.

وكانت الحملة قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إيد بإيد من الجنوب للشمال"، وتم إرفاقها عبر فيسبوك بعبارة: "خلينا نجي كلنا سوا إيد بإيد لنفرجي العالم إنو اللبنانيين موحدين. لاقونا وين ما كنتو بلبنان".