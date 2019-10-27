تاريخ العرب والمسلمين في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البرازيل أكثر دول أمريكا الجنوبية جذبا للعرب والمسلمين منذ مطلع القرن العشرين، ويرجع تاريخ هجرة العرب للبرازيل إلى عام 1867.
في عام 1914، بدأت هجرة المسلمين إلى البرازيل، وازدادت بعد عام 1936.
يبلغ عدد سكان البرازيل وفقا لإحصائية تعداد السكان لعام 2019، 214.457.810 نسمة، وأصبحت البرازيل تضم مزيجا من المسلمين وغير المسلمين، حيث يُشكل العرب نحو 10 ملايين نسمة، بينما يُشكل المسلمون 1.5 مليون نسمة، وأغلبهم في مدينة ساو باولو.
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