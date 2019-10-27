ترامب يُجيب.. كيف قُتل أبو بكر البغدادي ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يجيب.. كيف قتل أبو بكر البغدادي
الأحد 27 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ سالم أحمد
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، خلال بيان رسمي، اليوم الأحد.
وقال ترامب إن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.
واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسمياً في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.
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