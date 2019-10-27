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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: مقتل البغدادي نهاية التنظيمات الإرهابية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
كتبت- أماني عزام
قال الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، مشعل أبا الودع، إن مقتل أبو بكر البغدادي هو نهاية تنظيم داعش الذي أصبح يسيطر على جزء من العراق والشام وتدعمه دول مارقة مثل إيران وقطر لتنفيذ أجندات خبيثة هدفها نشر الخراب والدمار في الدول العربية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح "أبا الودع" في تصريح خاص ، أن هذه بداية قطع أذرع التنظيمات الإرهابية في العالم، موضحًا أن البغدادي كان يسخدم بعض التنظيمات المارقة عن القانون الدولي لتهديد الأمن العالمي، لافتًا إلى أن مقتله بمثابة مقتل للتنظيم الإرهابي الذي يتمدد في المنطقة.
وأشار الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، إلى أن نهاية البغدادي تضع تنظيم داعش في مأزق حيث لايوجد من يقوم بدور قيادته.
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