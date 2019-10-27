السيسي: السياسة المصرية تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك

الموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات بالمنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاحد، عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حالياً بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إن الرئيس أوضح خلال الاجتماع خصوصية الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأهمية توصيفها على نحو واقعى بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.

وأشار راضي إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن السياسة المصرية فى التعامل مع الأزمات فى المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول على غرار التدخلات التى تقوم بها أطراف إقليمية أخرى فى الشئون العربية استغلالاً لحالة الفراغ السياسى والنزاعات الداخلية المسلحة.