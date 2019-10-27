بعد التحقق من الحمض النووي.. رسمياً: مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

الموجز

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الحمض النووي أكد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسئول عسكري أمريكي قوله إنه تم التأكد من مقتل البغدادي بعد التحقق من هويته عن طريق الحمض النووي.

وأضافت الشبكة أنه وبالإضافة إلى الحمض النووي، تم التعرف على أبو بكر البغدادي من ملاح وجهه.

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وذكرت مجلة "نيوزويك" أن عناصر من العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي قامت بعملية مداهمة لاستهداف البغدادي، الذي يعد أحد أهم الأهداف المطلوبة على لائحة واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على المهمة قبل أسبوع من حدوثها.

ونقلت عن مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية.

وأشارت المجلة إلى أن العملية الأمريكية ضد البغدادي كان معداً لها بشكل كبير، حيث شاركت في العملية 8 مروحيات، قامت بعمليات اشتبااك استمرت لأربعة ساعات، بدأت بقصف الموقع المستهدف قبل تنفيذ إنزال جوي، مضيفة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 نساء و3 رجال، إضافة للبغدادي.