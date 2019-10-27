أعلن الشريك الإداري العالمي لشركة "غالوب - gallup" جون كليفتون، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "93 بالمئة من الناس في ​لبنان​ يعتقدون أنّ ​الفساد​ منتشر في جميع أنحاء الحكومة"، مؤكّدًا أنّ "هذه أعلى نسبة في العالم، أعلى من أفغانستان (91%) ، أوكرانيا (90%) والعراق (90%)".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: 93 بالمئة من اللبنانيين يعتقدون أن الفساد منتشر بالحكومة وهذه أعلى نسبة بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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