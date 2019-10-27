شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى يطالب حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الأسباب، وذلك تمهيدا للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، إن هناك العديد من العقارات الآلية للسقوط على مستوى الجمهورية، والتى تصنف خطيرة أو شديدة الخطورة، وتمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، وهناك العديد من هذه القرارات لم يتم تنفيذها سواء لعدم توفير مسكن بديل، أو بعض الأسباب الأخرى.
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