عصام كمال و “مستر كريزي” يكرمان الأم – فيديو

قدم الفنانان عصام كمال، وميستر كريزي، عملا فنيا، عبارة عن أغنية بمثابة تكريم للأم، والدور الذي تؤديه في حياة أي شخص.

وأصدر الفنانان العمل، الذي أطلقا عليه اسم “ماما ميا”، ليلة أول أمس الجمعة، واستطاعا في أقل من يوم احتلال المرتبة الثانية في قائمة الطوندونس في “يوتيوب” المغرب.

وحاول كلا الفنانين تكريم الأم، في كلمات الأغنية، التي مزجت بين ” الراب”، والأغنية العصرية، التي يقدمها عصام كمال.

ويعتبر عصام كمال من أبرز الفنانين، الذين يقدمون أغان مشتركة مع عدد من محترفي أنماط غنائية مختلفة، منهم ماهر زين، والشاب خالد، وحميد القصري، وآخرين.