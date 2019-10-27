النهاية.. العثور على جثث من بينها جثة البغدادي والحمض النووي يؤكد هويته

أكد قيادي في جماعة متطرفة، لوكالة رويترز، اليوم الأحد، العثور على جثث 3 رجال و 3 نساء مع جثة زعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي.

وبث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي، حيث أظهرت اللقطات حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

وإلى ذلك، نفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” مقتل أطفال في عملية استهداف البغدادي شمال سوريا.

ونقلت مواقع أميركية أن الجيش الأميركي يجري اختبارات على الحمض النووي لتأكيد مقتل البغدادي، فيما نقلت شبكة فوكس نيوز، أن اختبار الحمض النووي أكد أن الجثة تعود للبغدادي.

وأعلنت شبكتا التلفزيون الأمريكيتان “سي إن إن” و”إيه بي سي” نقلا عن مسؤولين كبار في وقت مبكر من الأحد أن أبو بكر البغدادي قد قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية على منطقة إدلب في سوريا، كما نقلت وسائل إعلام أن زوجات البغدادي، فجرن أنفسهن بأحزمة ناسفة.