استنفار أمني.. اختفاء 4 تلميذات من أمام ثانوية في ظروف غامضة

تعرف ولاية الأمن في سطات استنفارا أمنيا، صباح اليوم الأحد، بحثا عن 4 تلميذات، بينهم شقيقتان اختفيتا، بشكل غامض، منذ أزيد من 48 ساعة.

وحسب مصادر محلية، فإن مصير 4 تلميذات، تتراوح أعمارهن ما بين 16و 18 سنة، لا يزال مجهولا، بعد اختفائهن من أمام ثانوية الرازي التأهيلية بشكل غامض.

وأضاف المصدر ذاته أن أسر ثلاثة تلميذات تقدمن بشكاية، أول أمس الجمعة، للمصالح الأمنية في ولاية الأمن في سطات، تفيد اختفاء 4 تلميذات، حيث جرى الاستماع إلى أفراد عائلات التلميذات في محاضر رسمية.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا شاملا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك لغز هذه القضية، وإيجاد التلميذات في أقرب وقت ممكن.