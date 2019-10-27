فاطمة الزهراء بناصر تتفوق على فنانات عربيات في مهرجان الفيلم العربي

حققت الفنانة فاطمة الزهراء بناصر، الجمعة، جائزة أحسن دور نسائي، ضمن مسابقة الأفلام لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن دوها فيلم “العزيزة” للمخرج محسن بصري.

ويأتي اختيار فاطمة الزهراء بناصر للتويج بجائزة أفضل الدور نسائي بين الممثلات العربيات اللواتي تشارك أفلامهن في المسابقة، بعد اجماع من طرف لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ، والتي يترأسها المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي بعضوية كل من الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول ، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وقالت فاطمة الزهراء في كلمتها إنها فخورة بتسلمها هذه الجائزة في الحي الذي ولدت وترعرعت فيه، حي”الحبوس” بالدار البيضاء وهو المكان الذي أقيم فيه اختتام المهرجان.

وجسدت بناصر في فيلم لعزيزة الذي يكرم به المخرج حسن البصري والدته، شخصية البطلة “عزيزة” ، التي يطاردها شبح طفولتها وحرمانها من التعليم، وفى الوقت نفسه تتولى بمفردها رعاية ابنهابعد علاقة زوجية فاشلة، لكن بعد سنوات تقرر وضع مشاعرها جانبا واتخاذ القرار الصعب بالموافقة على إرسال ابنها الوحيد إلى والده ليتلقى تعليما أفضل، وبيديها تقوده فى رحلة إلى الرباط لتودعه منزل والده يوم عيد ميلاده، وتسرق اللحظات الأخيرة برفقته.