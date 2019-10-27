منتشيا بتأهله لنصف نهائي كأس العرش.. الحسنية يستهدف العودة بنتيجة إيجابية من زامبيا في “كاف”

يخوض فريق حسنية أكادير، اليوم الأحد، مباراة ذهاب الدور 32 من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، عندما يحل ضيفا على غرين إيغلز الزامبي.

ويدخل الفريق السوسي المباراة بمعنويات مرتفعة، خصوصا أنها تأتي بُعيد أيام من تأهله إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد تغلبه على مضيفه اتحاد طنجة، بهدف نظيف بعد التمديد.

ويستهدف الأرجنتيني “ميغيل غاموندي”، مدرب “غزالة سوس” قيادة لاعبيه للعودة بنتيجة إيجابية، تمكن الفريق من خوض لقاء الإياب، بعد أسبوع بملعب أدرار، بنوع من الأريحية، التي من شأنها منح النادي بطاقة العبور إلى دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، وتجاوز مرحلة الربع، التي توقفت عندها مسيرة الفريق في النسخة الماضية، ضد الزمالك المصري.

ولن تكون مهمة ممثل كرة القدم الوطنية سهلة أمام خصم عنيد، وهو الذي يلعب هذا الدور بعد خروجه الصعب من دوري أبطال إفريقيا، على يد “بيترو أتليتيكو الأنغولي”، حيث كان قريبا من بلوغ دور مجموعات دوري الأبطال، بعدما تغلب على مضيفه بهدف دون رد، علما أنه خسر لقاء الذهاب قبل ذلك بهدفين مقابل هدف واحد.