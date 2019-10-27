أبو شحادة يدعو لإعادة بناء الحركة الطلابية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بمناسبة افتتاح السّنة الدراسية في الجامعات والكليات، اليوم الأحد، إلى إعادة بناء وهيكلة الحركات الطلابية.

وأعرب عن نيته دعم الجامعيين العرب في هذه الخطوة، ومؤكدا على استعداده الكامل لدعم الحراكات الطلابية وتوفير المساعدة والمشورة اللازمة. وحثّ الطلاب على العمل بإصرار والمضي قدمًا في مأسسة العمل الطلابي، لما فيه من فائدة للقضايا الطلابية والمجتمعية عمومًا.

وشدّد أبو شحادة على "أهمية القفزة العلميّة التي يقوم بها طلابنا وطالباتنا، حيث تجاوز عدد الطلاب العرب في الداخل واحد وخمسين ألف". وعلق على هذا الإنجاز متوجّهًا للطلبة: "أنتم أملنا بإعادة بناء مجتمعنا كمجتمع عربي فلسطيني فخور بانتمائه وهويته، مجتمع مبني على أسس التنوير والتسامح والمساواة".

وأضاف أن "هدفكم الأول هو النجاح الدراسي، ونجاحكم هذا هو نجاحنا، ولكن النجاح الحقيقي هو أيضًا بأخذكم دور جدي في إعادة بناء الحراك والعمل الطلابي ولجان الطلاب العربية في الجامعات والكليات".

وختم أبو شحادة بالقول إن "هذه التجربة غنية جدًا ستغنيكم وتغني المجتمع، كما ستعطيكم الفرصة للتنظم على أساس الهوية الوطنية والمساهمة بشكل جدي في بناء مستقبلنا".