الصين تدرس تطبيقات لسلسلة الكتل بالتمويل العابر للحدود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تدرس الصين تطبيقات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في التمويل العابر للحدود، ما قد يُتيح لها زيادة "حريّة" أسواق المال، في خضم اقتراب "فيسبوك" من إطلاق عملتها الرقمية "ليبرا".

وجاء ذلك على لسان نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، لو لي، الذي قال أيضا إن بلاده ستركز أيضا على إدارة المخاطر في التمويل العابر للحدود.

وقال لو إن إدارة النقد الأجنبي تشجع على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي في تمويل التجارة عبر الحدود، فضلا عن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وذلك وسط مناقشات محمومة بشأن "ليبرا" على مستوى العالم.

وقال لو خلال منتدى في شنغهاي: "ينبغي أن نهتم بشكل خاص بالتطوير السريع للتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية.. حين لا نكون على يقين من وجهة شكل (جديد) للأنشطة، يجب أن نولي اهتماما لإدارة المخاطر".

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تثير طموحات العملة الرقمية لـ"فيسبوك" مخاوف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم وسط قلق من تهديدها للنظام النقدي العالمي وتبعاتها على سرية البيانات وأنشطة غسل الأموال.

وأقر البرلمان الصيني قانونا جديدا يوم السبت خاص بالتشفير مع تأهب البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها.

وقال لو إن أساس إدارة المخاطر هو وضع بنية تحتية مالية فاعلة واقترح أن تتبنى شنغهاي، المركز المالي للصين، التكنولوجيا المالية الرقمية مع تعزيز أنظمة الدفع والمقاصة.

وتعهد بفتح أسواق المال في الصين بدرجة أكبر، بما في ذلك أسواق السندات، مع خطط لتدعيم قنوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.