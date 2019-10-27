غزة: صرف المنحة المالية القطرية التاسعة لـ 75 ألف عائلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصلت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة اليوم، الأحد، على مساعدات مالية، من المنحة المالية التي تقدمها دول قطر. وقُدمت هذه المساعدة إلى 75 ألف عائلة في القطاع.
وتجمع المئات من الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح، أمام فروع بنك البريد، في محافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة مستهدفة.
وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، أول من أمس الجمعة، عن صرف مساعدات نقدية، اليوم، للأسر الفقيرة المستفيدة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.
وهذه هي المرة التاسعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.
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