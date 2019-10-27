"الصحة العالمية": المجاعة تهدد أرواح ربع مليون يمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الأزمة الصحية التي تتسبب بها الحرب المستمرة في اليمن، ارتفعت إلى حد تهديد نحو ربع مليون شخص من الجوع فقط.

وجاء ذلك في تقرير نشرته المنظم على موقعها الإلكتروني، أوضحت من خلاله أن نحو 20 مليون يمني، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، "فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، إذا لم يحدث تدخل عاجل".

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك، "يعدان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن".

وأضاف أن "الصراع أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد".

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ولإنقاذ الأرواح، أنشأت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والبنك الدولي، من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية، نظام ترصد للعثور على الأفراد الأشد ضعفا ومرضا لإحالتهم إلى العلاج.

وأشار التقرير إلى أن النظام، سيقوم "بتحديد الأولويات والمراقبة عن كثب للمجتمعات المعرضة لخطر كبير من المجاعة".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية لحكومة عبد ربه منصو هادي، المدعومة من السعودية، وحركة "الحوثي" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 حزيران/ يونيو 2019.