شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قصف حوثي مكثف على المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

قامت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية. وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي اطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة في المديرية بشكل مكثف. Advertisements وتتصاعد خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية بشكل يومي ومستمر لمختلف جبهات القتال في محافظة الحديدة محاولة بذلك الإلتفاف على عمليات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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