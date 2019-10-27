شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: فحص الحمض النووي أكد مقتل البغدادي والان مع التفاصيل

قالت محطة فوكس نيوز إن فحص الحامض النووي أكد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تفاصيل جديدة عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ لافتا إلى أن قتالاً قصيراً وقع عندما دخلت القوات الأميركية المجمع الذي اُختبئ داخله وسط أنباءٍ تشير الى أن زعيم "داعش" فجّر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية، لافتةً إلى أن تأكيد مقتل زعيم "داعش" مرهونٌ بالانتهاء من تحليل عيّنات الحمض النووي.

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وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفّذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن العملية جرت في محافظة إدلب- شمال غربي سوريا، ونفّذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حدّدت موقعه.