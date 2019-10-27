بالفيديو هدوء حذر تشهده بعض المحافظات بعد تظاهرات حاشدة

في عدد من المحافظات تسير بوصلة التظاهرات نحو استقالة حكومة عادل عبد المهدي،، احتجاجات تُقرأ لدى الجهات الأمنية المعنية على أنها تواصلٌ للمسار الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، ويهدف بحسبها الى إحداث فوضى على النواحي كافة في البلاد.

فبعد ساعات متأخرة من الخميس الماضي جاء خطاب عبد المهدي المتعلق بسلسلة من الاجراءات التصحيحية التي لم تدمل جراح المحتجين المتعطشين لتنظيم تظاهراتهم يوم الخامس والعشرين من تشرين الأول،، ليلةٌ شهدت احداثا كثيرة في مدن الجنوب رافقها حرق لمقار حكومية وحزبية واصابات في صفوف المواطنين والقوات الامنية.

تطورات دفعت بالحكومات المحلية لمحافظات الجنوب الى فرض حظر للتجوال لحين استقرار الاوضاع بعد منحهم صلاحية اتحادية تتعلق بالمحافظة على الممتلكات العامة،، اجراءات توجتها قرارات وزارة الداخلية التي عملت على اعادة توزيع المناصب في المهام الامنية العليا والتي تتمحور بتعيين العميد محمد عبد الوهاب السعيدي بمنصب قائد شرطة ذي قار بالأصالة، فضلاً عن تكليف العميد حيدر حسن منخي قائداً لشرطة محافظة الديوانية خلفا للعميد داخل الحجامي، في حين جرى نقل اللواء الركن احمد الاسدي من منصب قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية الى منصب رئيس اركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ناهيك عن نقل اللواء الركن حسين حوشي دنانة قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية الى امرة قيادة الشرطة، اجراءات الوزير الياسري اختتمت بتكليف العميد فاخر دعير البهادلي بقيادة الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية، اضافة الى العميد الركن عدنان وادي المكلف بقيادة الفرقة الرابعة في التشكيل الامني ذاته.

