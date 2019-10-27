اطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه التحرير وحرائق اسفل جسر الجمهورية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية مستمرة باطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه ساحة التحرير بهدف تفريق المتظاهرين وابعادهم عن جسر الجمهورية.

وأضاف المصدر، أن هناك عددا من الحرائق اسفل جسر الجمهورية، نتيجة احتراق اعشاب وحرق اطارات، مشيرا الى صعوبة تدخل فرق الدفاع المدني.



وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول ، احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها اعمال عنف وحرق لمباني الاحزاب السياسية ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الامن.