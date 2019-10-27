الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي يستدعي 15 لاعبا للدخول بمعسكر اربيل

وقال مدرب المنتخب الوطني مصطفى عبد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم اختيار القائمة الأولية للمنتخب بعد انتهاء دوري اكس تيب لسباعيات الركبي الذي افرز عن اسماء جديدة ستمثل العراق في المحافل الدولية".واضاف ان "المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي مغلق في محافظة اربيل لمدة سبعة ايّام خاليا من المباريات الودية".

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: محمد سعد وهلو علي بايز و سلام كاطع ولطيف خالد وحيدر عباس وحسين منذر وعثمان عبد السلام وحيدر كريم وغيث كاظم واحمد شهاب وحسين عدنان وعمر طارق ومصطفى احمد وانس فالح وحيد خليل.

