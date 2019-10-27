الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي يستدعي 15 لاعبا للدخول بمعسكر اربيل

2019-10-27 | 14:07
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي، عن استدعاء 15 لاعبا للانضمام الى قائمة الاسود التي ستدخل بمعسكر تدريبي في اربيل خلال الايام المقبلة.
واضاف ان "المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي مغلق في محافظة اربيل لمدة سبعة ايّام خاليا من المباريات الودية".
وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: محمد سعد وهلو علي بايز و سلام كاطع ولطيف خالد وحيدر عباس وحسين منذر وعثمان عبد السلام وحيدر كريم وغيث كاظم واحمد شهاب وحسين عدنان وعمر طارق ومصطفى احمد وانس فالح وحيد خليل.
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