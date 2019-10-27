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الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي يستدعي 15 لاعبا للدخول بمعسكر اربيل

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2019-10-27 | 14:07

الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي يستدعي 15 لاعبا للدخول بمعسكر اربيل

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للركبي، عن استدعاء 15 لاعبا للانضمام الى قائمة الاسود التي ستدخل بمعسكر تدريبي في اربيل خلال الايام المقبلة.
وقال مدرب المنتخب الوطني مصطفى عبد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم اختيار القائمة الأولية للمنتخب بعد انتهاء دوري اكس تيب لسباعيات الركبي الذي افرز عن اسماء جديدة ستمثل العراق في المحافل الدولية".

واضاف ان "المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي مغلق في محافظة اربيل لمدة سبعة ايّام خاليا من المباريات الودية".

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: محمد سعد وهلو علي بايز و سلام كاطع ولطيف خالد وحيدر عباس وحسين منذر وعثمان عبد السلام وحيدر كريم وغيث كاظم واحمد شهاب وحسين عدنان وعمر طارق ومصطفى احمد وانس فالح وحيد خليل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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