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امطار غزيرة لاول مرة في البصرة والشوارع تغرق 'صور'

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تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من شوارع البصرة غطتها مياه الامطار التي هطلت اليوم في المحافظة.

وانتقد الناشطون ما صرحت به الجهات المعنية بشأن استعداداتها للامطار المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء، مطالبين تلك الجهات بـ"ان تكون واضحة في تصريحاتها للمواطنين".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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