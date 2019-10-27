تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من شوارع البصرة غطتها مياه الامطار التي هطلت اليوم في المحافظة. وانتقد الناشطون ما صرحت به الجهات المعنية بشأن استعداداتها للامطار المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء، مطالبين تلك الجهات بـ"ان تكون واضحة في تصريحاتها للمواطنين". Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر امطار غزيرة لاول مرة في البصرة والشوارع تغرق 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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