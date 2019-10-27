مصدر أمني: حظر التجوال في ذي قار سيطبق بشكل صارم

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن حظر التجوال الذي فرضته الأجهزة الأمنية في ذي قار، سيطبق بشكل "صارم".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأجهزة الأمنية في ذي قار تطبق حظراً صارماً على التجوال في المحافظة".
وكانت الأجهزة الأمنية فرضت، اليوم الأحد، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى إشعار آخر.
وكانت الأجهزة الأمنية فرضت، اليوم الأحد، حظراً على التجوال اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى إشعار آخر.
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