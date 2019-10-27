‎ النفط تؤكد وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك

اكدت وزارة النفط، الاحد، وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك، مبينة ان منافذ التوزيع تعمل حتى ساعات متاخرة وبدون توقف.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان منافذ التوزيع مستمرة بتجهيز الوقود واسطوانات الغاز السائل بانسيابية عالية".
واضاف الغضبان ان "اليات تجهيز الوقود بكافة أنواعه واسطوانات الغاز السائل تتم وفق الياتها المتبعة يوميا وبحسب سياقات الاحتياج والاستهلاك"، مؤكدا "وجود خزين يكفي الاستهلاك، مطمئنا المواطنين ان "منافذ التوزيع تعمل حتى ساعات متاخرة وبدون توقف او تلكأ".
يذكر ان وزارة النفط سبق وان اعلنت عدم وجود شحة في الغاز السائل والبنزين، مؤكدة ان منافذها التوزيعية ستبقى تعمل لسعات متاخرة.
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