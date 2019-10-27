سفير البرازيل لدى الإمارات: علاقتنا الاقتصادية والتجارية جيدة للغاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول فرناندو لويس ليموس إيجريجا، سفير البرازيل لدى الإمارات: "لقد ذكرت للتو أنه تربطنا علاقة جيدة للغاية من الناحية الاقتصادية والتجارية". ويضيف إيجريجا: "خلال عامي 2017 و2018 بلغ حجم التدفق التجاري بين البلدين 2.7 مليار دولار، أما الآن وحتى نهاية أغسطس 2019 بلغ حجم تجارتنا أكثر من ملياري دولار أمريكي، لذلك آمل في أن يشهد هذا العام زيادة مقارنة بالعام الماضي، ومن ثم مع ما تبقى حتى نهاية العام، أعتقد أنه يمكننا زيادة هذا بشكل أكبر".

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