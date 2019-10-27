باريشيا.. قرية سورية منسية وضعها "مقتل البغدادي" في دائرة الضوء

تعرف العالم على قرى سوري ومواقع مدنها خلال سنوات من الحرب الأهلية، وملاحم الأكراد في قتال تنظيم داعش الإرهابي، لكن قرية باريشيا ظلت بعيدة عن الضوء ومنسية تعاني في صمت قبل أن يضعها خبر مقتل أبوبكر البغدادي في صدارة المشهد وتحت الأضواء.

وقفز اسم القرية فجر الأحد على محركات البحث حينما أعلن مسؤولون أمريكيون عن عملية لاستهداف المطلوب الأول في العالم في منزل على أطراف القرية التي تقع بمحافظة إدلب على الحدود مع تركيا.

قرية صغيرة تتبع منطقة حارم بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، في نقطة تبعد 5 كيلومترات عن الحدود التركية، وتشتهر بالكتلة الكلسية في جبالها التي ضمت اكتشافات لآثار كلاسيكية تعود إلى الفترة الرومانية والبيزنطية.

وباريشيا واحدة من قرى إدلب التي تعد إحدى أقدم البقاع وأغناها بالآثار في سوريا، وأكثر المناطق الحافلة بالأحداث التاريخية العائدة إلى حقب من الحضارات المتعاقبة، منذ الألف الخامس قبل الميلاد، في تل عين الكرخ مروراً بمملكة أبلا والحقب الحثية والآرامية والآشورية واليونانية والرومانية والبيزنطية حتي العصور الإسلامية المختلفة.

موقع فريد عانى مما شهدته إدلب بأكملها، من أفعال الجماعات الإرهابية المختلفة التي تدعمها تركيا، والتي يحاصرها الجيش السوري منذ أغسطس/آب الماضي.

وعانت باريشيا مما عانته باقي قرى إدلب في أوائل القرن العشرين من المجاعة بسبب الحرب العالمية الأولى وأصابها الدمار وسيق رجالها إلى الجندية الإجبارية وصودرت أرزاقها وغلاّتها باسم الإعانة والإعاشة، كما عانت مرة أخرى من الاحتلال الفرنسي عندما اتخذها إبراهيم هنانو معقلاً لثورته على فرنسا فقصفتها قوات الاحتلال بالمدفعية في في عشرينيات القرن التاسع عشر واعتقلت معظم أهلها فتشرد الكثيرون في البراري، ثم عادوا إليها ثائرين فاحتلوا دار الحكومة، وظلت المدينة على مناهضتها للاحتلال حتى رحيل القوات الفرنسية عنها قرب انتصاف القرن نفسه.

تحولت إدلب إلى مركز محافظة في عام 1958 بعد زيارة رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك جمال عبد الناصر للمدينة وبناء على طلب أهلها منه ليلغي بعدها تبعية المدينة إدارياً لمدينة حلب وليعلنها مركزاً لمحافظة إدلب.





واستخدم أهالي قرى إدلب الأحجار الكلسية في البناء قديماً وحديثاً ومنازلهم نوعان: يتألف الأول والذي يدعى بالبيوت العربية من فسحة واسعة في الوسط يحيط بها عدد من الغرف وتزينها الأعمدة المزخرفة والأقواس، وهو نمط عالي التكلفة وقليل الاستيعاب للسكان، أما الثاني فهو النمط الأوروبي في الأبنية.

وحقق الجيش السوري الفترة الماضية تقدما واسعا على الأرض، بعد أن بدأت القوات السورية في الثامن من أغسطس/آب هجوماً تمكنت بموجبه من استعادة بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

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والثلاثاء، شهدت المدينة الحدودية أول زيارة للرئيس السوري بشار الأسد منذ بدء الأزمة قبل 8 سنوات.

وخلال لقائه الضباط والجنود قال الرئيس السوري إن معركة إدلب هي الأساس لإنهاء الحرب في البلاد.

إنزال طورلاها

والأحد، أعلنت مصادر أمريكية عسكرية لوسائل إعلام محلية تنفيذ عملية إنزال جوي بقرية "طورلاها" لاصطياد زعيم تنظيم داعش الإرهابي في القرية التاريخية.

طورلاها هي قرية سورية تابعة لناحية قورقينا في منطقة حارم بمحافظة إدلب، تتربع على جبل صخري شاهق يطل على المدن والبلدات التركية التي يفصلها عن طورلاها جدار حدودي وسلك شائك، ويبلغ عدد سكانها 177 نسمة في عام 2004، حسب إحصاء المكتب المركزي للإحصاء.

وتمتاز قرية طورلاها بأجوائها الجبلية المميزة وأبنيتها القديمة التي يعود بعضها إلى مئات السنين.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأن لديها (ثقة كبيرة) بأن الهدف الذي قتل في الغارة كان أبوبكر البغدادي".

وأكدت أن "الرئيس ترامب كان قد وافق على العملية العسكرية قبل تنفيذها بأسبوع تقريبًا"، وذلك بعد تقارير كشفت، السبت، عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضحت أن "فريقا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة نفذ العملية على مستوى عال، السبت، بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أعلن، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش)، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي حين نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا للمكان الذي قد يكون مخبأ البغدادي، حيث قُتل، إلا أن القوات قامت بتدميره لكي لا يكون.