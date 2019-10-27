مسؤول عسكري أمريكي: تأكيد هوية أبوبكر البغدادي بعد عملية استهدافه

قال مسؤول عسكري أمريكي، الأحد، إنه تم تأكيد هوية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي بعد عملية استهدافه في إدلب السورية.

وأضاف المسؤول، الذي لم يُفصح عن اسمه في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن ما بين 50 و70 فردا من القوات الأمريكية إلى جانب 6 مروحيات شاركوا في عملية استهداف البغدادي.

وتابع أن القوات التي شاركت في استهداف البغدادي انطلقت من محافظة أربيل العراقية.

وأوضح أنه تم التحقق من هوية البغدادي بعد تفجيره لنفسه بتقنية التعرف على الوجوه.

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وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في البنتاجون، أن الجيش نفّذ عملية استهدفت البغدادي، السبت، داخل سوريا.





وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بأي معلومات تساعد في الوصول إلى البغدادي.

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي.