جونسون يتهم نواب البرلمان باحتجاز #بريطانيا "رهينة" قبيل تصويت حول انتخابات مبكرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان باحتجاز المملكة المتحدة "رهينة"، وذلك قبيل تصويت مقرر غدا الاثنين حول إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه يبدو أن رئيس الوزراء سوف يخسر محاولته لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون أول/ديسمبر، بعد أن أكد زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، مجددا أنه لن يؤيد إجراء انتخابات مبكرة إلا إذا زال خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يعلن قراره بعد غد الثلاثاء حول تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا المقرر حاليا في 31 تشرين أول/أكتوبر.

ويحتاج جونسون لتأييد أغلبية الثلثين في البرلمان لإجراء الانتخابات المبكرة.