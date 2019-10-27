حزب العمال: يتعين على جونسون الالتزام بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق

قالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال البريطاني اليوم الأحد إنه يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون تقديم تعهد واضح لا لبس فيه للبرلمان بأنه لن يُخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا كان يريد الحصول على تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة.
وكررت دايان أبوت موقف حزب العمال من الأمر خلال برنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وهو أن الحزب المعارض لا يمكنه تأييد مساعي إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتأكد من أن فكرة خروج البلاد من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.
وقالت "إحدى طرق تنفيذ ذلك هو أن يأتي بوريس جونسون لقاعة البرلمان ويعطي لمجلس العموم تعهدا بأنه مهما حدث فإنه لن يخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وتابعت قائلة "إذا قال ذلك بوضوح ودون أي لبس ’لن أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق’ أعتقد أن ذلك لن يرضي حزب العمال فحسب... بل الكثير من نواب البرلمان المحافظين سيكونون راضين عن ذلك... دعونا ننتظر لنرى إن كان سيفعل ذلك".
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