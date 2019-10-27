شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد فحص الحمض النووي.. تعرف على حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأثنين، مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي. وتابعت المصادر، أنه بفحص الحمض النووي أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.



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