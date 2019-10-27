شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بين الجيش السوري وقوات تركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، الأحد، أن اشتباكات وقعت بين الجيش السوري والقوات التركية بالمنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا على الحدود التركية.



وأضافت الوكالة أن ”وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة، وهي أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية، وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات“.

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