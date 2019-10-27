عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قضية البنا.. محكمة مصرية تنهي الجدل فى سن راجح

الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - وكالات

أقرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، السن الحقيقية للمتهم الرئيس في قضية مقتل الطالب محمود البنا، والمعروف إعلامياً بـ“شهيد الشهامة“، لتؤكد أن سنه تحت 18 عامًا ما يعني عدم إعدامه.

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وقالت المحكمة خلال الجلسة الثانية إن ”تاريخ الميلاد الحقيقي لمحمد أشرف راجح هو 11-11-2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عامًا وبالتالي فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداثًا“.

وكانت سن محمد أشرف راجح، المتهم الرئيس في القضية أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، بين من يؤكد أنه فوق سن 18 عامًا ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات، وبالتالي يكون حكم الإعدام بتهمة القتل العمد هو العقوبة الأقرب، وبين من يؤكد أنه لم يتم 18 عامًا، وبالتالي تكون محاكمته أمام محكمة الطفل ما يعني الاكتفاء بحبسه فقط.

جدير بالذكر أن مصر شهدت أخيرًا مطالبات واسعة بإعدام الطالب محمد راجح بعدما قام بمعاونة آخرين بقتل ”محمود البنا“، شهيد الشهامة بسبب دفاع الأخير عن فتاة قام الأول بالاعتداء عليها بالضرب بالطريق العام.

الواقعة نتج عنها ردود أفعال غاضبة في مصر وصلت للمطالبة بتعديل قانون الطفل وإنزال السن القانونية للحدث من 18 لـ 15 عامًا.