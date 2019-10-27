عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس البرازيل فى زيارة للإمارات فيديو

الأحد 27 أكتوبر 2019

زارالرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اليوم، واحة الكرامة فى أبوظبى وذلك فى مستهل زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذى مكتب شؤون أسر الشهداء فى ديوان ولى عهد أبوظبي.

و استعرض الرئيس بولسونارو مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذى يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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رافق الرئيس البرازيلى، خلال الزيارة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة و الصناعة و حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية إلى جانب الوفد المرافق الذي ضم كلا من إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية و أونيكس لورنزوني وزير الأركان و أوسمار تيرا وزير المواطنة و ماركوس بونتيس وزير العلوم و التكنولوجيا والابتكار والاتصالات و أوغوسطو هيلينو الوزير رئيس مكتب الأمن المؤسسي و سعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية و رودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ و سيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي.

وفي ختام الجولة دون الرئيس بولسونارو كلمة بسجل الزوار عبر فيها عن تقديره العميق لتضحيات و بطولات شهداء دولة الامارات العربية المتحدة.