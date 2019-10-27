مصر.. نقابة المحامين بالمنوفية تكشف تفاصيل جديدة حول قضية قتل الطالب محمود البنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت نقابة المحامين بالمنوفية في مصر، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول قاتل الطالب محمود البنا الذي بات يعرف بـ"ضحية الشهامة" بالمنوفية .

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جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة بالتزامن مع ثاني جلسات المحاكمة اليوم الأحد، حيث أشار البيان إلى أن القضية متهم فيها محمد أشرف راجح، و3 آخرين .

وقال البيان إنه تبين من مراجعة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كل الجهات الحكومية والخاصة أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001، وبالتالي فإن المتهم لا يزال حدثًا، تجري محاكمته أمام محكمة الطفل طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 18 عامًا ميلادية، وبناءً عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا، طبقًا للقوانين .

وأكد البيان أنه لا صحة لما أشيع حول وجود أخ توأم للمتهم المذكور.