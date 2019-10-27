لحظة استهداف القوات الأمريكية زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي

الموجز
عرضت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وأظهر الفيديو لحظات من الغارة الأمريكية التي نفذتها 8 مروحيات مستهدفة موقع زعيم التنظيم الإرهابي.
وكان مسئول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أعلن، في وقت سابق، عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ليلة السبت - الأحد، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سوريا.
ونقلت شبكة سي.أن.إن الإخبارية عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي استهدف البغدادي في غارة شمال غربي سوريا. وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ساعدت في تحديد مكان البغدادي.
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