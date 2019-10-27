تفاصيل مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. 8 مروحيات وعملية مداهمة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية.. وترامب وافق على العملية منذ أسبوع

الموجز - شريف الجنيدي

أكدت مصادر عسكرية أمريكية نبأ مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة على مخبأه بمحافظة إدلب السورية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن عناصر من العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي قامت بعملية مداهمة لاستهداف البغدادي، الذي يعد أحد أهم الأهداف المطلوبة على لائحة واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على المهمة قبل أسبوع من حدوثها.

ونقلت المجلة عن مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية.

وأوضحت المجلة أنه في مساء السبت - الأحد دوت أصوات انفجارات وإطلاق الرصاص في محافظة إدلب السورية، أعقبها تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، مفادها "شيء كبير للغاية حدث للتو"، وهي التي أثارت انتباه العالم.

عقب التغريدة التي أطلقها ترامب، نقلت وسائل إعلامية عن مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مضيفاً انه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان قد قتل.

وخرج المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في تصريح مفاده أن ترامب يعتزم الإدلاء ببيان هام في التاسعة صباح صباحاً بالتوقيت المحلي، وأنه سيلقي بيانه من الغرفة التي يخرج بها للعالم عندما يتحدث عن حدث جلل.

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وأوضحت المجلة أن الفرقة التي نفذت العملية السرية هي "دلتا" وهي معرفة بعملياتها النوعية التي تنفذها واشنطن خارج الحدود.

ونقلت المجلة عن مسئول في الجيش الأمريكي قوله إن البغدادي قد قتل هو وزوجته في العملية السرية.

وأشارت المجلة إلى أن العملية الأمريكية ضد البغدادي كان معداً لها بشكل كبير، حيث شاركت في العملية 8 مروحيات، قامت بعمليات اشتبااك استمرت لأربعة ساعات، بدأت بقصف الموقع المستهدف قبل تنفيذ إنزال جوي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل 3 نساء و3 رجال، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي سحب جثتين فقط من موقع الاشتباكات.

وفي الوقت الذي تسائل فيه العالم حول حقيقة مقتل البغدادي، أعلنت كل من العراق وإيران عن مقتل زعيم تنظيم داعش خلال العملية الأمريكية.

وحتى الآن، لم يدلي التنظيم الإرهابي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأي بيان يؤكد أو ينفي ما تتداوله وسائل الإعلام العالمية بشأن مقتل أبو بكر البغدادي.