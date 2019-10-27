شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: الدولة بذلت جهود كبيرة فى تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير ملف العشوائيات على مستوى الجمهورية، قائلا:هناك فرق كبير فى الملف خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك عشوائيات كانت تمثل خطورة حقيقية على حياة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب بمصر القديمة، إلى أن منطقة أكشاك أبو السعود التى شملها التطوير هناك جهود كبيرة من أجل أن تصبح هذه المنطقة مزارا، وسيتم تطويرها على أعلى مستوى، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماما من المنطقة، مؤكدا أن هذا هو نهج متبع خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالمناطق الأثرية.

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة تسكين باقى الأسر فى المنطقة، للتخفيف عنهم، لافتا إلى أن محافظة القاهرة أخلت منطقة المدابغ والمناطق المحيطة بها بمصر القديمة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والبدء بتلك شديدة الخطورة، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.

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