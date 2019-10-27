شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: الدولة بذلت جهود كبيرة فى تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عضو مجلس النواب بمصر القديمة، إلى أن منطقة أكشاك أبو السعود التى شملها التطوير هناك جهود كبيرة من أجل أن تصبح هذه المنطقة مزارا، وسيتم تطويرها على أعلى مستوى، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماما من المنطقة، مؤكدا أن هذا هو نهج متبع خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالمناطق الأثرية.
وطالب عضو مجلس النواب، سرعة تسكين باقى الأسر فى المنطقة، للتخفيف عنهم، لافتا إلى أن محافظة القاهرة أخلت منطقة المدابغ والمناطق المحيطة بها بمصر القديمة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والبدء بتلك شديدة الخطورة، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب محمد العقاد: الدولة بذلت جهود كبيرة فى تطوير العشوائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.