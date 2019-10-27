شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية لمياه الشرب" أنجزنا 1056 مشروعا فى آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم العمل فيها حاليا، لافتا إلى أن هناك 150 مشروعا لمياه الشرب و260 مشروعا لمحطات معالجة صرف جارى تنفيذهم و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، وفيما يتعلق بالجدول الزمنى للانتهاء من تلك المشروعات، أكد اللواء إيهاب خضر أنه لا أحد يستطيع جزم مدة الانتهاء من المشروعات دون وجود اعتمادات مالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1056 مشروعا فى آخر 5 سنوات.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.